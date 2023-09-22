Как у султана Брунея: в интернете показали уникальный украинский внедорожник (фото)

Самодельный внедорожник создан еще в 1994 году и существует в единственном экземпляре. В конструкции авто использованы детали от "Волги", ВАЗ-2104 и УАЗ.

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В городе Чертков Тернопольской области ездит очень необычный внедорожник. Автомобиль существует в единственном экземпляре, ведь является самодельным. Об этом пишет сайт ТопЖир.

В конструкции использованы детали от ВАЗ, УАЗ и ГАЗ

Самодельное авто построено еще в 1994 году и поставлено на учет. С тех пор внедорожник проехал уже 200 тыс. км.

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Кузов автомобиля позаимствован у ВАЗ-2104, однако серьезно изменен – появились круглые фары и широкая решетка радиатора. Как сообщает ТопЖир, украинский внедорожник очень напоминает редчайший Bentley Dominator: всего в 90-х выпущено лишь 6 таких автомобилей, причем все они оказались в гараже султана Брунея.

Bentley Dominator построен специально для султана Брунея

В конструкции активно использованы узлы от различных советских авто. Так, 2,4-литровый двигатель на 90 л. с. позаимствовали у "Волги" ГАЗ-24: с ним самодельный внедорожник расходует в среднем 13 л на 100 км.

Автомобиль оснащен 90-сильным мотором от "Волги"

Полноприводная трансмиссия и мосты позаимствованы у УАЗ, а редукторы – у той же "Волги". Рессоры подвески взяли у микроавтобуса RAF. У внедорожника высокий клиренс, установлены подножки и фаркоп. Сейчас самодельный автомобиль продается за $2500.

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