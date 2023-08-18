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Авто

Мини-легенда: в Украине воссоздали культовый американский внедорожник (фото)

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Фото: auto.ria.com | Маленький внедорожник похож на знаменитый Willys Jeep

Клон Willys Jeep 1941 года оснащен 125-кубовым двигателем от мотоцикла. В конструкции использованы детали от ВАЗ и "Таврии".

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Украинские мастера воплотили в жизнь интересный проект – построили уменьшенную копию знаменитого Willys Jeep времен Второй мировой войны. Подробности нестандартного автомобиля можно узнать на Auto.ria.

Willys Jeep, копия Willys, копия Jeep, самодельное авто, Jeep 1941 Fullscreen
Авто оснащено 125-кубовым мотором от мопеда
Фото: auto.ria.com

Маленький клон Willys Jeep 1941 года ездит в Никополе Днепропетровской области. Дизайн легендарного внедорожника воссоздан довольно точно – у самодельного автомобиля круглые фары, выраженные крылья и характерная решетка радиатора. Лобовое стекло складывается.

Willys Jeep, копия Willys, копия Jeep, самодельное авто, Jeep 1941 Fullscreen
Салон получился весьма простым
Фото: auto.ria.com

Салон Willys отличается минимализмом. Панели приборов нет, сиденья выглядят, как обычные стулья, а сзади стоит небольшая скамейка.

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Копия Jeep 1941 оснащена 125-кубовым двигателем от мопеда Alpha мощностью 9 л. с. и механической КПП. Редуктор позаимствован у мотоцикла "Муравей", а привод у авто задний.

Willys Jeep, копия Willys, копия Jeep, самодельное авто, Jeep 1941 Fullscreen
В конструкции использованы детали от ВАЗ и ЗАЗ
Фото: auto.ria.com

Также в конструкции внедорожника использованы детали передней подвески ВАЗ, рулевая рейка от "Таврии" и передние дисковые тормоза от ВАЗ-2103. Установлены шины размера 5.90 R13.

Willys Jeep, копия Willys, копия Jeep, самодельное авто, Jeep 1941 Fullscreen
Пробег авто составляет 10 000 км
Фото: auto.ria.com

Сейчас самодельный автомобиль выставлен на продажу. Внедорожник с пробегом 10 тыс. км оценили в 95 000 гривен.

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