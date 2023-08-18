Мини-легенда: в Украине воссоздали культовый американский внедорожник (фото)

Клон Willys Jeep 1941 года оснащен 125-кубовым двигателем от мотоцикла. В конструкции использованы детали от ВАЗ и "Таврии".

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Авто оснащено 125-кубовым мотором от мопеда Фото: auto.ria.com

Маленький клон Willys Jeep 1941 года ездит в Никополе Днепропетровской области. Дизайн легендарного внедорожника воссоздан довольно точно – у самодельного автомобиля круглые фары, выраженные крылья и характерная решетка радиатора. Лобовое стекло складывается.

Салон получился весьма простым Фото: auto.ria.com

Салон Willys отличается минимализмом. Панели приборов нет, сиденья выглядят, как обычные стулья, а сзади стоит небольшая скамейка.

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Копия Jeep 1941 оснащена 125-кубовым двигателем от мопеда Alpha мощностью 9 л. с. и механической КПП. Редуктор позаимствован у мотоцикла "Муравей", а привод у авто задний.

В конструкции использованы детали от ВАЗ и ЗАЗ Фото: auto.ria.com

Также в конструкции внедорожника использованы детали передней подвески ВАЗ, рулевая рейка от "Таврии" и передние дисковые тормоза от ВАЗ-2103. Установлены шины размера 5.90 R13.

Пробег авто составляет 10 000 км Фото: auto.ria.com

Сейчас самодельный автомобиль выставлен на продажу. Внедорожник с пробегом 10 тыс. км оценили в 95 000 гривен.

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