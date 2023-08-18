Мінілегенда: в Україні відтворили культовий американський позашляховик (фото)

Клон Willys Jeep 1941 оснащений 125-кубовим двигуном від мотоцикла. У конструкції використані деталі від ВАЗ та "Таврії".

Related video

Українські майстри втілили в життя цікавий проект – збудували зменшену копію знаменитого Willys Jeep часів Другої світової війни. Подробиці нестандартного автомобіля можна дізнатись на Auto.ria.

Авто має 125-кубовий мотор від мопеда. Фото: auto.ria.com

Маленький клон Willys Jeep 1941 їздить у Нікополі Дніпропетровської області. Дизайн легендарного позашляховика відтворений досить точно – у саморобного автомобіля круглі фари, виражені крила та характерні ґрати радіатора. Лобове скло складається.

Салон вийшов дуже простим Фото: auto.ria.com

Салон Willys відрізняється мінімалізмом. Панелі приладів немає, сидіння виглядають, як звичайні стільці, а ззаду стоїть невелика лава.

Важливо

На ринок вийшов недорогий Jeep із витратою 5,6 л на 100 км: він з'явиться в Україні (фото)

Копія Jeep 1941 оснащена 125-кубовим двигуном від мопеда Alpha потужністю 9 к. с. та механічною КПП. Редуктор запозичений у мотоцикла "Муравей", а привід у авто задній.

У конструкції використані деталі від ВАЗ та ЗАЗ Фото: auto.ria.com

Також у конструкції позашляховика використані деталі передньої підвіски ВАЗ, рульова рейка від "Таврії" та передні дискові гальма від ВАЗ-2103. Встановлено шини розміру 5.90 R13.

Пробіг авто складає 10 000 км. Фото: auto.ria.com

Наразі саморобний автомобіль виставлений на продаж. Позашляховик із пробігом 10 тис. км оцінили у 95 000 гривень.

Раніше Фокус розповідав, що на Закарпатті схрестили BMW 7 Series e38 та "Волгу" ГАЗ-21.

Також ми писали про саморобний електромобіль Peugeot із Київської області.