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Авто

Мінілегенда: в Україні відтворили культовий американський позашляховик (фото)

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Фото: auto.ria.com | Маленький позашляховик схожий на знаменитий Willys Jeep

Клон Willys Jeep 1941 оснащений 125-кубовим двигуном від мотоцикла. У конструкції використані деталі від ВАЗ та "Таврії".

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Українські майстри втілили в життя цікавий проект – збудували зменшену копію знаменитого Willys Jeep часів Другої світової війни. Подробиці нестандартного автомобіля можна дізнатись на Auto.ria.

Willys Jeep, копія Willys, копія Jeep, саморобне авто, Jeep 1941 Fullscreen
Авто має 125-кубовий мотор від мопеда.
Фото: auto.ria.com

Маленький клон Willys Jeep 1941 їздить у Нікополі Дніпропетровської області. Дизайн легендарного позашляховика відтворений досить точно – у саморобного автомобіля круглі фари, виражені крила та характерні ґрати радіатора. Лобове скло складається.

Willys Jeep, копія Willys, копія Jeep, саморобне авто, Jeep 1941 Fullscreen
Салон вийшов дуже простим
Фото: auto.ria.com

Салон Willys відрізняється мінімалізмом. Панелі приладів немає, сидіння виглядають, як звичайні стільці, а ззаду стоїть невелика лава.

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Копія Jeep 1941 оснащена 125-кубовим двигуном від мопеда Alpha потужністю 9 к. с. та механічною КПП. Редуктор запозичений у мотоцикла "Муравей", а привід у авто задній.

Willys Jeep, копія Willys, копія Jeep, саморобне авто, Jeep 1941 Fullscreen
У конструкції використані деталі від ВАЗ та ЗАЗ
Фото: auto.ria.com

Також у конструкції позашляховика використані деталі передньої підвіски ВАЗ, рульова рейка від "Таврії" та передні дискові гальма від ВАЗ-2103. Встановлено шини розміру 5.90 R13.

Willys Jeep, копія Willys, копія Jeep, саморобне авто, Jeep 1941 Fullscreen
Пробіг авто складає 10 000 км.
Фото: auto.ria.com

Наразі саморобний автомобіль виставлений на продаж. Позашляховик із пробігом 10 тис. км оцінили у 95 000 гривень.

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