Як у султана Брунею: в інтернеті показали унікальний український позашляховик (фото)

Саморобний позашляховик створений ще в 1994 році й існує в єдиному екземплярі. У конструкції авто використані деталі від "Волги", ВАЗ-2104 і УАЗ.

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У місті Чортків Тернопільської області їздить дуже незвичайний позашляховик. Автомобіль існує в єдиному екземплярі, адже є саморобним. Про це пише сайт ТопЖир.

У конструкції використані деталі від ВАЗ, УАЗ і ГАЗ

Саморобне авто побудовано ще в 1994 році і поставлено на облік. Відтоді позашляховик проїхав уже 200 тис. км.

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Кузов автомобіля запозичений у ВАЗ-2104, проте серйозно змінений — з'явилися круглі фари і широка решітка радіатора. Як повідомляє ТопЖир, український позашляховик дуже нагадує рідкісний Bentley Dominator: всього в 90-х випущено лише 6 таких автомобілів, причому всі вони опинилися в гаражі султана Брунею.

Bentley Dominator побудований спеціально для султана Брунею

У конструкції активно використані вузли від різних радянських авто. Так, 2,4-літровий двигун на 90 к. с. запозичили у "Волги" ГАЗ-24: з ним саморобний позашляховик витрачає в середньому 13 л на 100 км.

Автомобіль оснащений 90-сильним мотором від "Волги"

Повнопривідна трансмісія і мости запозичені в УАЗ, а редуктори — у тієї ж "Волги". Ресори підвіски взяли у мікроавтобуса RAF. У позашляховика високий кліренс, встановлені підніжки і фаркоп. Зараз саморобний автомобіль продається за $2500.

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