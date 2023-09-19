Шик і авангард: представлений найрозкішніший Rolls-Royce Phantom (фото)

В ательє Mansory виконали оригінальний тюнінг Rolls-Royce Phantom. Седан став яскравішим на вигляд, а потужність його двигуна перевищила 600 сил.

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Новий Rolls-Royce Phantom 2023 отримав екстравагантну версію Pulse Edition. Створили її в німецькому тюнінг-ательє Mansory. Про це повідомляється на його офіційній сторінці в Instagram.

Седан отримав обвіс, спойлер і 24-дюймові диски Фото: Mansory

Седан Rolls-Royce Phantom Phantom Pulse Edition став цікавішим на вигляд завдяки новим фарам, решітці радіатора та аеродинамічному обвісу. Ззаду з'явився спойлер, а хромовані деталі замінили чорними. Крім того, встановили 24-дюймові диски і карбоновий капот, а кліренс седана занижений.

Салон оздоблений шкірою, деревом і карбоном Фото: Mansory

Салон Rolls-Royce Phantom оздоблений шкірою, карбоном і лакованим деревом, причому покупець може вибрати найбожевільніші забарвлення. На підлозі з'явилися нові килимки.

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Тюнінг Rolls-Royce Phantom від Mansory торкнувся і двигуна — віддачу 6,75-літрового V12 твін-турбо підняли до 610 к. с. і 950 Н∙м.

Автомобілі виготовлятимуть під замовлення Фото: Mansory

Mansory Pulse Edition — штучний товар, який випускатимуть тільки під замовлення. Точна ціна не повідомляється, але відомо, що аналогічні Rolls-Royce Phantom Mansory коштують близько мільйона доларів.

Втім, це не найдорожчий Rolls-Royce, адже нещодавно британці презентували модель вартістю понад 20 мільйонів доларів.

Також Фокус повідомляв, що Rolls-Royce 20-х років переробили на електромобіль.