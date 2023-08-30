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Авто

Розкішний Rolls-Royce 1920-х перетворили на нестандартний електромобіль (фото)

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Фото: Electrogenic | Електричний Rolls-Royce Phantom II створено в єдиному екземплярі

Rolls-Royce Phantom II перетворили на електромобіль без зовнішніх змін. Електрокар здатний проїхати до 241 км на одному заряді.

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Компанія Electrogenic представила електричну версію легендарного Rolls-Royce Phantom II 1929 року. За їхніми словами, це було найскладніше перетворення моделі з ДВЗ на електромобіль. Про це повідомили на сайті Electrek.

Майстри з Electrogenic давно займаються переобладнанням класичних авто в електромобілі. Серед їхніх творінь — Jaguar E-Type, а також Land Rover Defender і Series I.

Цей електричний Rolls-Royce Phantom II створено в єдиному екземплярі для приватного колекціонера. Зовнішній вигляд авто залишився недоторканим.

Rolls-Royce Phantom II електромобіль Fullscreen
Зовні немає жодних змін
Фото: Electrogenic

З 1920 по 1935 рік було зібрано всього 1681 екземпляр Rolls-Royce Phantom II. Тепер один з них оснащений електричною силовою установкою.

Rolls-Royce Phantom II електромобіль Fullscreen
Замість бензинового двигуна встановлено електромотор
Фото: Electrogenic

Автомобіль оснащений електромотором потужністю 204 к.с. і 310 Нм крутного моменту. Він живиться від акумуляторної батареї місткістю 93 кВт⋅год. Запас ходу становить до 241 км на одному заряді.

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Усередині можна помітити лише кілька змін. Стандартні прилади замінили, щоб вони показували рівень заряду акумулятора, рівень потужності та температуру зарядного пристрою.

Раніше Фокус розповів, що в США відновили випуск знаменитого баггі Meyers Manx, але з електромотором.