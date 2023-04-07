Яскравий дизайн і понад 600 сил: представлений найшвидший і найрозкішніший Range Rover (фото)
Тюнінг Range Rover від Mansory включає карбонові капот та обвіс. Оздоблення салону стало більш розкішним, а потужність 4,4-літрового турбодвигуна зросла до 611 к. с.
Новий Range Rover 2023 отримав найрозкішнішу та екстравагантну версію. Розкішний британський позашляховик доопрацювали у німецькому ательє Mansory. Про це повідомляє сайт компанії.Важливо
Range Rover від Mansory став набагато яскравішим на вигляд. Позашляховик отримав карбонові обвіс та капот, а його крила розширені. У авто нова решітка радіатора, а на даху з'явився спойлер. Крім того, встановлені 24-дюймові легкосплавні диски FD.15 із низькопрофільними шинами розміром 295/30 R24.
Салон Range Rover 2023 перетягли дорожчою шкірою, з'явилися і численні карбонові вставки. Крім того, у Mansory пропонують і фірмові килимки для автомобіля.
Тюнінг Range Rover 2023 включає і доопрацювання двигуна. Потужність 4,4-літрового V8 твін-турбо підняли з 523 до 611 к. с., а піковий обертальний момент виріс з 750 до 850 Нм. Автомобіль вагою понад дві тонни розганяється до 100 км/год за 4,3 с, а спортивна вихлопна система зробила звук двигуна гучнішим. Вартість позашляховика не називають, але вона точно перевищує 300 тисяч доларів.
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