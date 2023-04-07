Броский дизайн и свыше 600 сил: представлен самый быстрый и роскошный Range Rover (фото)

Тюнинг Range Rover от Mansory включает карбоновые капот и обвес. Отделка салона стала роскошнее, а мощность 4,4-литрового турбомотора выросла до 611 л. с.

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Новый Range Rover 2023 получил самую роскошную и экстравагантную версию. Роскошный британский внедорожник доработали в немецком ателье Mansory. Об этом сообщается на сайте компании.

Внедорожник получил 24-дюймовые колеса Фото: Mansory

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Range Rover от Mansory стал гораздо ярче на вид. Внедорожник получил карбоновые обвес и капот, а его крылья расширены. У авто новая решетка радиатора, а на крыше появился спойлер. Кроме того, установлены 24-дюймовые легкосплавные диски FD.15 с низкопрофильными шинами размером 295/30 R24.

На крыше появился большой спойлер Фото: Mansory

Салон Range Rover 2023 перетянули более дорогой кожей, появились и многочисленные карбоновые вставки. Кроме того, в Mansory предлагают и фирменные коврики для автомобиля.

В салоне предусмотрены карбоновые вставки Фото: Mansory

Тюнинг Range Rover 2023 включает и доработку двигателя. Мощность 4,4-литрового V8 твин-турбо подняли с 523 до 611 л. с., а пиковый крутящий момент вырос с 750 до 850 Нм. Автомобиль весом более двух тонн разгоняется до 100 км/ч за 4,3 с, а спортивная выхлопная система сделала звук двигателя громче. Стоимость внедорожника не называют, но она точно превышает 300 000 долларов.

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