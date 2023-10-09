По цене Duster: появились недорогие кроссоверы от Land Rover с богатым оснащением (фото)

Кроссоверы Tata Harrier и Safari изменились внешне и внутри. Модели богато укомплектованы и оснащены экономичным турбодизелем.

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В Индии презентованы новые Tata Harrier и Safari 2024 модельного года. Недорогие кроссоверы на базе Land Rover Discovery Sport прошли серьезную модернизацию и вскоре поступят в продажу. Об этом сообщает издание Autocar.

Кроссовер построен на базе Land Rover Discovery Sport Фото: Tata

Компактный кроссовер Tata Harrier и его семиместный собрат Safari разработаны совместно с Land Rover. В их основе лежит платформа Land Rover Discovery Sport.

Дизайн кроссоверов обновили в духе компактного электрокроссовера Tata Nexon. У них новые "двухэтажные" фары, заменены решетка радиатора и бампер. Tata Harrier и Safari теперь больше отличаются друг от друга в анфас. Фонари растянуты на всю ширину кузова.

Семиместная Tata Safari отличается по дизайну Фото: Tata

К тому же, автомобили стали крупнее. Кроссовер Tata Harrier подрос до 4605 мм в длину, а новая Tata Safari – до 4668 мм. Ширина обеих моделей увеличена до 1922 мм.

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Салон Tata Safari и Harrier претерпел еще более кардинальные изменения. Внутри улучшили отделку, заменили руль и переднюю панель. Теперь у кроссоверов виртуальная панель приборов, увеличенный тачскрин и сенсорные кнопки климата.

Салон Tata Harrier и Safari полностью новый Фото: Tata

Комплектация Tata Harrier и Safari расширена. В базовой версии теперь 7 подушек безопасности, а топовый вариант получил раздельный климат-контроль, панорамную крышу, электропривод водительского сиденья, камеру заднего вида, беспроводную зарядку смартфонов, датчики света и дождя. Перечень опций включает адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора.

Tata Safari является семиместной Фото: Tata

Кроссоверы Tata оснащаются 2,0-литровым турбодизелем Fiat мощностью 170 л. с. и расходуют в среднем 6,1-7,1 л/100 км. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую или автоматическую КПП.

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