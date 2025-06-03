Від творців Tesla: представлено найдешевший у світі електробайк за ціною iPhone (відео)

Індійський стартап Zeno виводить на ринок свою дебютну модель Enara. Це найдешевший у світі електромотоцикл.

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Компанія Zeno заснована колишнім інженером Tesla Майклом Спенсером. Він відповідав за запуск у масове виробництво Tesla Model 3 та Model Y, а також зарядних станцій Tesla Supercharger.

Виробництво в Індії дозволило знизити собівартість Zeno Enara. Купити електричний мотоцикл можна за ціною нового iPhone. Він коштує 119 000 рупій ($1425), а якщо взяти батарею в оренду за передплатою, то ціна електробайка знижується до 79 000 рупій ($945). Пізніше почнеться експорт моделі.

Електробайк датен розвинути 100 км/год

Новий Zeno Enara оснащений мотором на 10,7 к. с. (8 кВт) і здатен розвинути 100 км/год. Батареї на 4 кВт∙год вистачає, щоб проїхати 95 км, а зарядити її в домашніх умовах можна за 6 годин. За потреби можна доставити ще одну батарею та збільшити запас ходу до 200 км.

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Електричний мотоцикл Zeno Enara має доволі простий дизайн, але міцну конструкцію. Він отримав металеві дуги та захист фари.

Мотоцикл оснащений цифровим щитком приладів та USB-портами

До того ж, електробайк Zeno Enara має посилену підвіску для поганих доріг та високий (190 мм) кліренс. Він здатен долати 30-градусні підйоми та має вантажопідйомність 250 кг. Комплектація включає діодні фари, цифровий щиток приладів та USB-порти.

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