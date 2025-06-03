Від творців Tesla: представлено найдешевший у світі електробайк за ціною iPhone (відео)
Індійський стартап Zeno виводить на ринок свою дебютну модель Enara. Це найдешевший у світі електромотоцикл.
Про бюджетний електробайк розповіли на сайті індійського виробника.
Компанія Zeno заснована колишнім інженером Tesla Майклом Спенсером. Він відповідав за запуск у масове виробництво Tesla Model 3 та Model Y, а також зарядних станцій Tesla Supercharger.
Виробництво в Індії дозволило знизити собівартість Zeno Enara. Купити електричний мотоцикл можна за ціною нового iPhone. Він коштує 119 000 рупій ($1425), а якщо взяти батарею в оренду за передплатою, то ціна електробайка знижується до 79 000 рупій ($945). Пізніше почнеться експорт моделі.
Новий Zeno Enara оснащений мотором на 10,7 к. с. (8 кВт) і здатен розвинути 100 км/год. Батареї на 4 кВт∙год вистачає, щоб проїхати 95 км, а зарядити її в домашніх умовах можна за 6 годин. За потреби можна доставити ще одну батарею та збільшити запас ходу до 200 км.
Електричний мотоцикл Zeno Enara має доволі простий дизайн, але міцну конструкцію. Він отримав металеві дуги та захист фари.
До того ж, електробайк Zeno Enara має посилену підвіску для поганих доріг та високий (190 мм) кліренс. Він здатен долати 30-градусні підйоми та має вантажопідйомність 250 кг. Комплектація включає діодні фари, цифровий щиток приладів та USB-порти.
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