Ціна $8000 і заводське ГБО: Tata презентувала дешевий аналог Skoda Fabia та VW Polo (фото)

В Індії дебютувала нова Tata Altroz. Компактне міське авто В-класу досить багато оснащене і коштуватиме від $8000.

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Tata Altroz – дешевий аналог Renault Clio, Skoda Fabia та Volkswagen Polo. Хетчбек В-класу сягає 3990 мм завдовжки при колісній базі 2501 мм.

Авто пропонують у бензинових та дизельних версіях, а також із ГБО Фото: Tata

Нова Tata Altroz вирізняється оригінальним гранчастим дизайном. Авто отримало продовгуваті діодні фари, а його ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова. Ручки передніх дверей є висувними, а задніх – сховані в стійках даху.

В топових версіях на передній панелі встановлено два екрани Фото: Tata

У салоні використали деталі від електрокросовера Tata Nexon. Зокрема, в нього запозичили двоспицеве кермо та цифровий щиток приладів. Топові версії Tata Altroz отримали 10,25-дюймовий тачскрін.

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Базова комплектація Tata Altroz включає кондиціонер та 6 подушок безпеки. Найдорожчий варіант оснащений люком, клімат-контролем, круїз-контролем, камерами кругового огляду, датчиками дощу та світла, системою контролю "сліпих" зон.

Дорожчі версії моделі непогано оснащені Фото: Tata

Для Tata Altroz на вибір пропонують одразу три 1,2-літрових бензинових двигуни – 88-сильний атмосферний, його варіант із ГБО на 74 к. с. та 110-сильний із турбонаддувом. Також доступний 1,5-літровий турбодизель потужністю 90 сил. Хетчбек комплектують 5-ступінчастою механічною КПП або 6-ступінчастим роботом із двома зчепленнями.

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