FIAT презентував недорогий седан за $20 000 із великим багажником (фото)

Представлено новий FIAT Cronos 2025. Бюджетний седан В-класу з великим багажником є конкурентом нового Renault Taliant.

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4,3-метровий седан FIAT Cronos є побратимом хетчбека Argo, який вже оновили торік. Його випускають із 2018 року і він уже вдруге проходить модернізацію. Його презентували в Аргентині, адже сам там виготовляють модель. Вона коштує від 23 до 28,8 млн песо ($20 000 – 25 000).

Авто оснащене 1,3-літровим 101-сильним двигуном Фото: Fiat

Новий FIAT Cronos 2025 пізнається за зміненою передньою частиною. Седан отримав нові фари, решітку радіатора та передній бампер, а ззаду освіжили ліхтарі.

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У салоні покращили оздоблення та встановили нову мультимедійну систему із сучаснішим 7-дюймовим тачскріном, а також Android Auto та Apple CarPlay. Седан має великий 520-літровий багажник. Усі FIAT Cronos 2025 оснащені кондиціонером і 4 подушками безпеки, а топова версія має клімат-контроль, камеру і парктронік.

У салоні встановили нову мультимедійну систему Фото: Fiat

Новий FIAT Cronos оснащений 1,3-літровим бензиновим двигуном потужністю 101 к. с. У якості пального можна використовувати й етанол. На вибір доступні 5-ступінчаста механічна КПП та варіатор.

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