FIAT презентовал недорогой седан за $20 000 с большим багажником (фото)

Представлен новый FIAT Cronos 2025. Бюджетный седан В-класса с большим багажником является конкурентом нового Renault Taliant.

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Подробности новой модели раскрыли на официальном сайте FIAT.

4,3-метровый седан FIAT Cronos является собратом хэтчбека Argo, который уже обновили в прошлом году. Он выпускается с 2018 года и уже второй раз проходит модернизацию. Его презентовали в Аргентине, ведь именно там изготавливают модель. Она стоит от 23 до 28,8 млн песо ($20 000 — 25 000).

Авто оснащено 1,3-литровым 101-сильным двигателем Фото: Fiat

Новый FIAT Cronos 2025 узнается по измененной передней части. Седан получил новые фары, решетку радиатора и передний бампер, а сзади освежили фонари.

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В салоне улучшили отделку и установили новую мультимедийную систему с современным 7-дюймовым тачскрином, а также Android Auto и Apple CarPlay. Седан имеет большой 520-литровый багажник. Все FIAT Cronos 2025 оснащены кондиционером и 4 подушками безопасности, а топовая версия имеет климат-контроль, камеру и парктроник.

В салоне установили новую мультимедийную систему Фото: Fiat

Новый FIAT Cronos оснащен 1,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 101 л. с. В качестве топлива можно использовать и этанол. На выбор доступны 5-ступенчатая механическая КПП и вариатор.

Между прочим, недавно в Киеве видели редкое и необычное купе FIAT 90-х, которое напоминает Ferrari.

Также Фокус рассказывал, что седан Toyota Camry получил версию в спортивном стиле.