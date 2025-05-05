FIAT презентовал недорогой седан за $20 000 с большим багажником (фото)
Представлен новый FIAT Cronos 2025. Бюджетный седан В-класса с большим багажником является конкурентом нового Renault Taliant.
Подробности новой модели раскрыли на официальном сайте FIAT.
4,3-метровый седан FIAT Cronos является собратом хэтчбека Argo, который уже обновили в прошлом году. Он выпускается с 2018 года и уже второй раз проходит модернизацию. Его презентовали в Аргентине, ведь именно там изготавливают модель. Она стоит от 23 до 28,8 млн песо ($20 000 — 25 000).
Новый FIAT Cronos 2025 узнается по измененной передней части. Седан получил новые фары, решетку радиатора и передний бампер, а сзади освежили фонари.Важно
В салоне улучшили отделку и установили новую мультимедийную систему с современным 7-дюймовым тачскрином, а также Android Auto и Apple CarPlay. Седан имеет большой 520-литровый багажник. Все FIAT Cronos 2025 оснащены кондиционером и 4 подушками безопасности, а топовая версия имеет климат-контроль, камеру и парктроник.
Новый FIAT Cronos оснащен 1,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 101 л. с. В качестве топлива можно использовать и этанол. На выбор доступны 5-ступенчатая механическая КПП и вариатор.
Между прочим, недавно в Киеве видели редкое и необычное купе FIAT 90-х, которое напоминает Ferrari.
Также Фокус рассказывал, что седан Toyota Camry получил версию в спортивном стиле.