FIAT презентовал недорогое авто повышенной проходимости за $14 500 (фото)

FIAT Argo Endurance получил внедорожные обвес и шины, а его клиренс существенно увеличили. Хэтчбек В-класса оснащен 1,3-литровым 106-сильным двигателем.

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Линейку компактного FIAT Argo 2024 пополнила внедорожная модификация Endurance. Хэтчбек повышенной проходимости презентовали в Бразилии и в этой стране он уже выходит на рынок по цене, 80 тыс. реалов, что эквивалентно $14 500. Об этом сообщается на официальном сайте FIAT.

Клиренс авто вырос до 186 мм Фото: Fiat

Новый FIAT Argo Endurance — конкурент VW CrossPolo. Ему увеличили клиренс до 186 мм, добавили защитный пластиковый обвес и внедорожные шины размером 205/60 R15.

Салон FIAT Argo Endurance отделан износостойкими материалами. Бюджетная модель получила 7-дюймовый тачскрин, также комплектация включает кондиционер, бортовой компьютер, сигнализацию и электростеклоподъемники. За доплату предлагают парктроник и противотуманные фары.

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Новый FIAT Argo Endurance предлагают только с 1,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатой механической КПП. В качестве топлива можно использовать и этанол.

В салоне установлен 7-дюймовый тачскрин Фото: Fiat

Привод у FIAT Argo Endurance исключительно передний, однако подвеска усилена для бездорожья. Угол въезда составляет 20,5°, а съезда — 33°.

Между прочим, в нынешнем году марка FIAT отмечает 125-летие. Это один из старейших автопроизводителей

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