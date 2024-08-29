FIAT презентував недороге авто підвищеної прохідності за $14 500 (фото)

FIAT Argo Endurance отримав позашляхові обвіс та шини, а його кліренс суттєво збільшили. Хетчбек В-класу оснащений 1,3-літровим 106-сильним двигуном.

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Лінійку компактного FIAT Argo 2024 поповнила позашляхова модифікація Endurance. Хетчбек підвищеної прохідності презентували в Бразилії і в цій країні він уже виходить на ринок за ціною 80 тис. реалів, що еквівалентно $14 500. Про це повідомляється на офіційному сайті FIAT.

Кліренс авто виріс до 186 мм Фото: Fiat

Новий FIAT Argo Endurance — конкурент VW CrossPolo. Йому збільшили кліренс до 186 мм, додали захисний пластиковий обвіс та позашляхові шини розміром 205/60 R15.

Салон FIAT Argo Endurance оздоблений зносостійкими матеріалами. Бюджетна модель отримала 7-дюймовий тачскрін, також комплектація включає кондиціонер, бортовий комп’ютер, сигналізацію та електросклопідйомники. За доплату пропонують парктронік і протитуманні фари.

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Новий FIAT Argo Endurance пропонують лише з 1,3-літровим бензиновим двигуном потужністю 106 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Як пальне можна використовувати й етанол.

У салоні встановлено 7-дюймовий тачскрін Фото: Fiat

Привід у FIAT Argo Endurance виключно передній, проте підвіска посилена для бездоріжжя. Кут в'їзду становить 20,5°, а з'їзду — 33°.

До речі, у нинішньому році марка FIAT відзначає 125-річчя. Це один із найстаріших автовиробників

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