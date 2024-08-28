Подорожчав у 5 разів: найдешевший електрокар Fiat отримав версію за 45 000 євро (фото)

Електромобіль Fiat Topolino перетворили на оригінальне пляжне авто. У нього немає дверей, а оздоблення багажника імітує палубу яхти.

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Мініатюрний електромобіль FIAT Topolino 2024 отримав нову ексклюзивну модифікацію від кузовного ательє Carrozzeria Garavini. Усього випустять лише 10 таких авто. Про це повідомляє сайт Carscoops

Тюнінг FIAT Topolino оцінили в 45 000 євро, ще 9890 євро треба віддати за авто-донор, тобто новий варіант у 5,5 разів дорожчий за стандартний автомобіль. Утім, і переробили електрокар суттєво — він став пляжним авто.

Оздоблення багажника імітує палубу яхти

За основу взяли варіант FIAT Topolino без дверей. Дизайн електрокара суттєво змінили: передня частина виконана в стилі нового FIAT 500, а дах нагадує пляжний тент. Круглий елемент декору ззаду імітує кріплення для запасного колеса.

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Задня частина авто тепер відкрита, а оздоблення багажника деревом нагадує палубу яхти. У салоні встановили нові комфортабельні крісла зі знімними підголовниками, які перетворюються на подушки.

Піжголівники крісел перетворюються на подушки

Силова установка FIAT Topolino Garavini залишилася без змін. Як відомо, вона запозичена у спорідненого Citroen Ami: встановлено 8-сильний мотор та батарею ємністю 5,5 кВт∙год. Електрокар здатен розвинути 45 км/год та проїхати 75 км без підзарядки.

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