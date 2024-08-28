Подорожал в 5 раз: самый дешевый электрокар Fiat получил версию за 45 000 евро (фото)

Электромобиль Fiat Topolino превратили в оригинальное пляжное авто. У него нет дверей, а отделка багажника имитирует палубу яхты.

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Миниатюрный электромобиль FIAT Topolino 2024 получил новую эксклюзивную модификацию от кузовного ателье Carrozzeria Garavini. Всего выпустят всего 10 таких авто. Об этом сообщает сайт Carscoops

Тюнинг FIAT Topolino оценили в 45 000 евро, еще 9890 евро надо отдать за авто-донор, то есть новый вариант в 5,5 раза дороже стандартного автомобиля. Впрочем, и переделали электрокар существенно — он стал пляжным авто.

Отделка багажника имитирует палубу яхты

За основу взяли вариант FIAT Topolino без дверей. Дизайн электрокара существенно изменили: передняя часть выполнена в стиле нового FIAT 500, а крыша напоминает пляжный тент. Круглый элемент декора сзади имитирует крепление для запасного колеса.

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Задняя часть авто теперь открыта, а отделка багажника деревом напоминает палубу яхты. В салоне установили новые комфортабельные кресла со съемными подголовниками, которые превращаются в подушки.

Подголовники кресел превращаются в подушки

Силовая установка FIAT Topolino Garavini осталась без изменений. Как известно, она позаимствована у родственного Citroen Ami: установлен 8-сильный мотор и батарея емкостью 5,5 кВт∙ч. Электрокар способен развить 45 км/ч и проехать 75 км без подзарядки.

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