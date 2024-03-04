Volkswagen Polo 2024 отримав недорогу позашляхову версію (фото)

Volkswagen Polo Robust створений для легкого бездоріжжя. Хетчбеку збільшили кліренс і посилили підвіску, а салон оздобили водотривким матеріалом.

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У лінійку Volkswagen Polo повернули позашляхову модифікацію. Називається вона вже не CrossPolo, а Robust. Подробиці хетчбека розкрили на сайті німецького автовиробника.

Новий Volkswagen Polo Robust дебютував у Бразилії. Саме в цій країні він спочатку надійде в продаж за ціною в еквіваленті $17 800.

Хетчбек став наступником Volkswagen CrossPolo Фото: Volkswagen

Модель створено на базі початкової бюджетної версії Volkswagen Polo Track. На відміну від попередника VW CrossPolo, він не отримав пластиковий захисний обвіс — лише на решітці радіатора з’явилася гумова накладка. До того ж Polo Robust відрізняється від стандартного хетчбека лише збільшеним кліренсом.

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Як опцію для Volkswagen Polo Robust пропонують вінілове оздоблення салону, яке не боїться вологи, а також гумові килимки. Також можна замовити фаркоп. Комплектація включає кондиціонер, ESP й аудіосистему.

Салон оздоблено водотривкими матеріалами Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Polo Robust пропонують із 1,0-літровим бензиновим двигуном на 84 к. с., який може працювати й на етанолі. Хетчбек пропонують виключно з 5-ступінчастою механічною КПП та переднім приводом. Також авто отримало електронний диференціал XDS, а його підвіску посилили.

До речі, невдовзі Volkswagen Polo припинять випускати. На зміну йому готують доступний електромобіль.

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