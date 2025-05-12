Цена $8000 и заводское ГБО: Tata презентовала дешевый аналог Skoda Fabia и VW Polo (фото)

В Индии дебютировала новая Tata Altroz. Компактное городское авто В-класса довольно богато оснащено и будет стоить от $8000.

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Tata Altroz — дешевый аналог Renault Clio, Skoda Fabia и Volkswagen Polo. Хэтчбек В-класса достигает 3990 мм в длину при колесной базе 2501 мм.

Авто предлагают в бензиновых и дизельных версиях, а также с ГБО Фото: Tata

Новая Tata Altroz отличается оригинальным граненым дизайном. Авто получило продолговатые диодные фары, а его фонари растянуты на всю ширину кузова. Ручки передних дверей являются выдвижными, а задних — спрятаны в стойках крыши.

В топовых версиях на передней панели установлено два экрана Фото: Tata

В салоне использовали детали от электрокроссовера Tata Nexon. В частности, у него позаимствовали двухспицевый руль и цифровой щиток приборов. Топовые версии Tata Altroz получили 10,25-дюймовый тачскрин.

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Базовая комплектация Tata Altroz включает кондиционер и 6 подушек безопасности. Самый дорогой вариант оснащен люком, климат-контролем, круиз-контролем, камерами кругового обзора, датчиками дождя и света, системой контроля "слепых" зон.

Более дорогие версии модели неплохо оснащены Фото: Tata

Для Tata Altroz на выбор предлагают сразу три 1,2-литровых бензиновых двигателя — 88-сильный атмосферный, его вариант с ГБО на 74 л. с. и 110-сильный с турбонаддувом. Также доступен 1,5-литровый турбодизель мощностью 90 сил. Хэтчбек комплектуется 5-ступенчатой механической КПП или 6-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

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