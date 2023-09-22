Tata выпустила стильный электрокроссовер по цене Duster с запасом хода свыше 450 км (фото)

Tata Nexon EV — компактный четырехметровый электрокроссовер с богатым оснащением. Модель предложена в версиях на 129 и 143 л. с.

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В Индии стартовало производство новой Tata Nexon EV 2023. Компактный электроссовер прошел основательную модернизацию поступает в продажу по цене от 1 474 000 до 1 994 000 рупий ($17 750 – 24 000). Об этом сообщает издание Autocar.

Кроссовер может проехать до 465 км без подзарядки Фото: Autocar

Новая Tata Nexon EV – компактный городской электрокроссовер длиной 4 м и колесной базой в 2,5 м. Модель 2023 года отличается футуристическим дизайном передней части с диодной оптикой на всю ширину кузова.

Кроссовер получил виртуальный щиток приборов и большой тачскрин Фото: Autocar

В салоне появились виртуальная панель приборов и большой 12,3-дюймовый тачскрин. Бюджетный электрокроссовер Tata Nexon EV весьма богато оснащен – в топовой версии есть камеры кругового обзора (с режимом для "слепых" зон, как в Hyundai Ioniq), вентиляция сидений, навигация, акустика JBL, люк, датчики света и дождя, парктроник, беспроводная зарядка для смартфонов и климат-контроль с системой очистки воздуха.

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Индийский электромобиль Tata Nexon EV предложен в двух версиях: MR на 129 л. с. LR мощностью 143 л. с. Более мощный вариант способен разогнаться до 100 км/ч за 8,9 с и развить 150 км/ч.

У кроссовера богатое оснащение Фото: Autocar

В MR установлена батарея емкостью 30 кВт∙ч, а в LR – 40,5 кВт∙ч: запас хода составляет 325 и 465 км соответственно. Зарядка батареи занимает 4-6 часов в домашних условиях и 56 минут – от быстрой станции. Также есть функция двунаправленной зарядки – от авто можно запитать электрооборудование.

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