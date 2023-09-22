Бестселлер за $20 400: дешевый электрокар Kia раскупили на полтора года вперед (фото)

Новый Kia Ray EV — компактный городской электромобиль длиной всего 3,6 м. У электромобиля оригинальная компоновка задних дверей.

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Спрос на электромобиль Kia Ray EV оказался выше, чем ожидалось. За оригинальным компактным минивэном выстроилась очередь на полтора года. Об этом сообщает сайт Electrek.

Новый Kia Ray EV поступил в продажу на родине, в Южной Корее, с 24 августа и уже собрал 6000 заказов. За первый год планируют выпустить только 4000 Kia Ray в электрическом исполнении. Со временем объемы производства вырастут, ведь должен начаться экспорт модели в другие страны.

Правая дверь минивэна выполнена сдвижной Фото: Kia

Следует отметить, что компактный минивэн Ray EV – самый дешевый электромобиль Kia. Его цена стартует с 20 400 долларов за грузовую версию и 20 700 долларов – за пассажирскую.

Электромобиль Kia Ray EV – компактное городское авто длиной всего 3,6 метра. У него оригинальные ассиметричные задние двери: слева дверь обычная, а справа – сдвижная.

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Новый Kia Ray EV 2024 модельного года прошел модернизацию и получил более современную силовую установку. Он оснащен 87-сильным мотором и батареей емкостью 35,2 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 205 км, а зарядка батареи на 80% от быстрой станции занимает 40 минут.

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