Бестселер за $20 400: дешевий електрокар Kia розкупили на півтора року вперед (фото)

Новий Kia Ray EV — компактний міський електромобіль довжиною всього 3,6 м. У електромобіля оригінальне компонування задніх дверей.

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Попит на електромобіль Kia Ray EV виявився вищим, ніж очікувалося. За оригінальним компактним мінівеном вишикувалася черга на півтора року. Про це повідомляє сайт Electrek.

Новий Kia Ray EV надійшов у продаж на батьківщині, в Південній Кореї, з 24 серпня і вже зібрав 6000 замовлень. За перший рік планують випустити лише 4000 Kia Ray в електричному виконанні. Згодом обсяги виробництва зростуть, адже має розпочатися експорт моделі в інші країни.

Праві двері мінівена виконані зсувними Фото: Kia

Слід зазначити, що компактний мінівен Ray EV — найдешевший електромобіль Kia. Його ціна стартує з 20 400 доларів за вантажну версію і 20 700 доларів — за пасажирську.

Електромобіль Kia Ray EV — компактне міське авто завдовжки лише 3,6 метра. У нього оригінальні асиметричні задні двері: ліворуч двері звичайні, а праворуч — зсувні.

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Новий Kia Ray EV 2024 модельного року пройшов модернізацію і отримав більш сучасну силову установку. Він оснащений 87-сильним мотором і батареєю ємністю 35,2 кВт∙год. Заявлений запас ходу становить 205 км, а зарядка батареї на 80% від швидкої станції займає 40 хвилин.

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