Ціна $20 700 і незвичайні двері: представлений найдешевший електромобіль Kia (фото)

Електромобіль Kia Ray EV оснащений 87-сильним мотором і здатний проїхати понад 200 км без підзарядки. Мінівен отримав оригінальні асиметричні двері.

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Лінійку Kia Ray 2024 поповнить електрична версія. Компактний мінівен уже надійшов у продаж на батьківщині, в Південній Кореї, за ціною від 27,35 до 29,55 мільйонів вон ($20 700 — 22 300). Про це повідомляється на офіційному сайті концерну Hyundai.

Слід зазначити, що електромобіль Kia Ray EV раніше вже пропонували, але освіжена модель 2024 року отримає повністю нову силову установку.

Задні праві двері виконані зсувними Фото: Kia

Віддачу Kia Ray EV збільшили до 87 к. с. і 147 Н∙м. Встановлено й нову батарею ємністю 35,2 кВт∙год, що збільшило запас ходу до 205 км за циклом WLTP.

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Візуально новий Kia Ray EV не відрізняється від оновленої бензинової версії моделі. У 3,6-метрового авто короткий капот, вертикальні стійки даху і великі фари. Оригінально виконані двері автомобіля: зліва задні двері звичайні, а ось праворуч — зсувні. Поряд із пасажирською версією пропонують і вантажний фургон.

Електромобіль отримав віртуальний щиток приладів і кнопки замість важеля КПП Фото: Kia

У салоні з'явилися нові віртуальний щиток приладів і 10,25-дюймовий тачскрін. Замість важеля КПП електрокар отримав кнопки, також змінено перемикачі клімату.

Комплектація Kia Ray EV охоплює кондиціонер, аудіосистему, електронне стоянкове гальмо, системи автоматичного гальмування та утримання в смузі.

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