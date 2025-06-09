Ціна $15 300 і запас ходу 545 км: у продаж надходить дешевий аналог Tesla від BYD (фото)
Лінійку BYD Seal 06 розширено — до плагін-гібрида приєднався електрокар. Дешевий сімейний седан запропонують у версіях із запасом ходу до 545 км.
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий електромобіль BYD Seal 06 – обтічний сімейний седан D-класу із високою віконною лінією, аркоподібним дахом і розкосими фарами. Від гібридного варіанту авто відрізняється відсутністю радіаторної решітки.
До речі, невдовзі на ринок виведуть ще й електричний універсал. Модель є дешевим аналогом Tesla, адже має схожі розміри.
Габарити BYD Seal 06 2025:
- довжина – 4720 мм;
- ширина – 1880 мм;
- висота – 1495 мм;
- колісна база – 2820 мм.
У салоні BYD Seal 06 встановили цифровий щиток приладів та поворотний 15,6-дюймовий тачскрін. Передні крісла розділені високою консоллю. Електрокар має 423-літровий задній та 65-літровий багажник. За доплату пропонують систему напівавтономного руху.
Новий BYD Seal 06 оснащений 148-сильним мотором і здатен розвинути 160 км/год. На вибір пропонують батареї ємністю 46 та 56,6 кВт∙год: запас ходу становить 470 і 545 км, відповідно.
Швидка зарядка на 80% займає 24 хвилини. Ціна BYD Seal 06 в у Китаї становить від 109 800 до 129 800 юанів ($15 300 – 18 000).
Між іншим, на європейський ринок виходить недорогий електромобіль BYD за 20 000 євро.
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