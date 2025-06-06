Nissan виведе на глобальний ринок електрокар за $16 500 із запасом ходу 635 км (фото)
Новий Nissan N7 стане «глобальною» моделлю. Електричний сімейний седан стане дешевою альтернативою Tesla Model S.
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Електромобіль Nissan N7 наразі випускають та продають у Китаї, проте невдовзі почнеться експорт моделі в інші країни. Першою з них повинна стати Японія. Не виключено, що на деяких ринках модель назвуть Nissan Primera.
Седан створений спільно з Dongfeng і є бюджетною альтернативою Tesla Model S. Ціна Nissan N7 в Китаї становить від 119 900 до 149 900 юанів ($16 500 – 20 800). 4,9-метрова модель Е-класу вирізняється обтічним дизайном із тоненькою OLED-оптикою.Важливо
Салон Nissan N7 оздобили алькантарою. Електрокар отримав вузький цифровий щиток приладів та великий 15,6-дюймовий тачскрін. Седан має великий 504-літровий багажник.
У мультимедійну систему Nissan N7 вбудували штучний інтелект DeepSeek. Топові версії моделі оснащені панорамним дахом, електроприводом і масажем крісел, паркувальним автопілотом і системою напівавтономного руху.
Новий Nissan N7 комплектують електромоторами потужністю 218 і 272 к. с. та батареями ємністю 58 та 73 кВт∙год. Залежно від версії, запас ходу становить від 510 до 635 км, а швидка зарядка на 80% займає 14 хвилин.
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