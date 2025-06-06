Nissan виведе на глобальний ринок електрокар за $16 500 із запасом ходу 635 км (фото)

Новий Nissan N7 стане «глобальною» моделлю. Електричний сімейний седан стане дешевою альтернативою Tesla Model S.

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Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електромобіль Nissan N7 наразі випускають та продають у Китаї, проте невдовзі почнеться експорт моделі в інші країни. Першою з них повинна стати Японія. Не виключено, що на деяких ринках модель назвуть Nissan Primera.

Запас ходу електрокара сягає 635 км Фото: Nissan

Седан створений спільно з Dongfeng і є бюджетною альтернативою Tesla Model S. Ціна Nissan N7 в Китаї становить від 119 900 до 149 900 юанів ($16 500 – 20 800). 4,9-метрова модель Е-класу вирізняється обтічним дизайном із тоненькою OLED-оптикою.

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Салон Nissan N7 оздобили алькантарою. Електрокар отримав вузький цифровий щиток приладів та великий 15,6-дюймовий тачскрін. Седан має великий 504-літровий багажник.

У мультимедійну систему Nissan N7 вбудували штучний інтелект DeepSeek. Топові версії моделі оснащені панорамним дахом, електроприводом і масажем крісел, паркувальним автопілотом і системою напівавтономного руху.

Модель багато оснащена Фото: Nissan

Новий Nissan N7 комплектують електромоторами потужністю 218 і 272 к. с. та батареями ємністю 58 та 73 кВт∙год. Залежно від версії, запас ходу становить від 510 до 635 км, а швидка зарядка на 80% займає 14 хвилин.

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