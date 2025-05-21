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Авто

Nissan відродив популярну доступну модель у новому форматі (фото)

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Фото: Nissan | Nissan Micra став електромобілем

Nissan Micra повертається на ринок. Відроджена компактна модель кардинально змінилася та стала електрокаром.

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Про новий Nissan Micra розповіли на офіційному сайті японського автовиробника.

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Авто вирізняється оригінальними круглими фарами та ліхтарями
Фото: Nissan

Електромобіль Nissan Micra є побратимом Renault 5 E-Tech і зберігає його рубаний дизайн у стилі 80-х років. Разом із тим, хетчбек вирізняється інакшими передньою та задньою частиною із оригінальними круглими фарами та ліхтарями. Крім того, у нього особливі бампери, а боковини прикрасили виштамповками. Усі версії моделі отримали 18-дюймові диски.

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На передній панелі встановлено два 10,1-дюймових екрани
Фото: Nissan

Розміри Nissan Micra 2026:

  • довжина — 3998 мм;
  • ширина — 1798 мм;
  • висота — 1500 мм;
  • колісна база — 2540 мм;
  • маса — 1400-1524 кг.
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У салоні встановили два 10,1-дюймові дисплеї на передній панелі, а колір підсвічування можна змінити (доступні 48 різних відтінків). Мультимедійна система доповнена сервісами Google. Об'єм багажника складає 326-1106 л.

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Об'єм багажника Nissan Micra — 326-1106 л
Фото: Nissan

Новий Nissan Micra 2026 дебютував у двох модифікаціях:

  • 122 к. с. і 225 Н∙м, батарея на 40 кВт∙год, запас ходу 310 км;
  • 150 к. с. і 245 Н∙м, батарея на 52 кВт∙год, запас ходу 408 км.
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Запас ходу електрокара сягає 408 км
Фото: Nissan

Швидка (потужністю до 100 кВт) зарядка батареї на 80% займає пів години. Крім того, є функція двонаправленої зарядки — можна живити від авто електроприлади.

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