Nissan відродив популярну доступну модель у новому форматі (фото)

Nissan Micra повертається на ринок. Відроджена компактна модель кардинально змінилася та стала електрокаром.

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Про новий Nissan Micra розповіли на офіційному сайті японського автовиробника.

Авто вирізняється оригінальними круглими фарами та ліхтарями Фото: Nissan

Електромобіль Nissan Micra є побратимом Renault 5 E-Tech і зберігає його рубаний дизайн у стилі 80-х років. Разом із тим, хетчбек вирізняється інакшими передньою та задньою частиною із оригінальними круглими фарами та ліхтарями. Крім того, у нього особливі бампери, а боковини прикрасили виштамповками. Усі версії моделі отримали 18-дюймові диски.

На передній панелі встановлено два 10,1-дюймових екрани Фото: Nissan

Розміри Nissan Micra 2026:

довжина — 3998 мм;

ширина — 1798 мм;

висота — 1500 мм;

колісна база — 2540 мм;

маса — 1400-1524 кг.

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У салоні встановили два 10,1-дюймові дисплеї на передній панелі, а колір підсвічування можна змінити (доступні 48 різних відтінків). Мультимедійна система доповнена сервісами Google. Об'єм багажника складає 326-1106 л.

Об'єм багажника Nissan Micra — 326-1106 л Фото: Nissan

Новий Nissan Micra 2026 дебютував у двох модифікаціях:

122 к. с. і 225 Н∙м, батарея на 40 кВт∙год, запас ходу 310 км;

150 к. с. і 245 Н∙м, батарея на 52 кВт∙год, запас ходу 408 км.

Запас ходу електрокара сягає 408 км Фото: Nissan

Швидка (потужністю до 100 кВт) зарядка батареї на 80% займає пів години. Крім того, є функція двонаправленої зарядки — можна живити від авто електроприлади.

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