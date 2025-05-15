Кишенькова ракета: Nissan показав маловідомий 23-річний хетчбек на 300 сил (фото)

Унікальний Nissan Micra 350SR 2002 року отримав нове життя. Середньомоторний заряджений хетчбек отримав оновлення, проте зберіг 300-сильний V6.

Related video

Про це повідомляється на офіційному сайті Nissan.

Авто отримало обвіс та спойлер Фото: Nissan

Єдиний у своєму роді Nissan Micra 350SR — японський аналог знаменитого Renault Clio V6 зі середньомоторним компонуванням. На місці задніх сидінь встановлено 3,5-літрову шістку від Nissan Murano, яку доопрацювали спеціалісти Nismo. Її потужність становить приблизно 300-310 сил, чого цілком достатньо автомобілю масою 1200 кг.

Важливо

У позашляховому стилі: тест-драйв нового Nissan X-Trail N-Trek

Крім того, хетчбек Nissan Micra 2002 року отримав спортивну підвіску від Powerflex та гальма Brembo. Авто занизили, розширили його крила, додали обвіс, агресивніші бампери та спойлер. Салон оздобили алькантарою, також з’явився каркас безпеки.

Салон Nissan Micra 350SR оздобили алькантарою Фото: Nissan

В європейській дизайн-студії Nissan авто осучаснили – встановили діодну оптику і 18-дюймові диски RAYS та перефарбували авто в сріблястий колір із візерунком у вигляді цифри "40" (під таким номером виступають авто заводської команди Nismo). У салоні з’явилися нові спортивні крісла та мультимедійна система з 9-дюймовим тачскріном, а також Android Auto й Apple CarPlay.

Усередині встановили спортивні крісла Фото: Nissan

Оновлений хетчбек Nissan Micra 350SR презентують на автошоу на треку Мілбрук. Саме там понад 20 років тому тестували унікальне авто.

Між іншим, нещодавно показали новий Nissan Micra, який став електромобілем.

Також Фокус писав про рідкісний заряджений кросовер Nissan у Києві.