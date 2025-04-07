Маленька ракета: у Києві засвітився рідкісний заряджений кросовер Nissan (фото)

У Києві помітили Nissan Juke 2015 року в зарядженій версії Nismo RS. На українських дорогах небагато таких авто.

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Світлини рідкісного спортивного кросовера опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Підрозділ Nismo виконує заводський тюнінг Nissan із 1984 року, причому доопрацьовує не лише спорткари на кшталт Nissan Z або GT-R, але й доступніші моделі.

Кросовер Nissan Juke першого покоління мав кілька версій від Nismo і саме варіант RS є найпотужнішим і найекстремальнішим. Він оснащений 1,6-літровим бензиновим турбомотором на 215 к. с. і 280 Нм.

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Nissan Juke Nismo RS пропонували з переднім приводом і 6-ступінчастою механічною КПП або з повним приводом і варіатором. У першому випадку розгін до 100 км/год займає 7 с, у другому – 8 с. Максимальна швидкість становить 220 км/год. Також доопрацювали підвіску та встановили більші гальма.

Відрізнити кросовер Nissan Juke Nismo RS можна за агресивнішими бамперами, обвісом і 18-дюймовими дисками. У салоні встановлено спортивні крісла, а в оздобленні використано алькантару.

До речі, нещодавно в Києві бачили потужний дизельний кросовер Volkswagen.

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