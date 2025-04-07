Маленькая ракета: в Киеве засветился редкий заряженный кроссовер Nissan (фото)

В Киеве заметили Nissan Juke 2015 года в заряженной версии Nismo RS. На украинских дорогах немного таких авто.

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Фотографии редкого спортивного кроссовера опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Подразделение Nismo выполняет заводской тюнинг Nissan с 1984 года, причем дорабатывает не только спорткары вроде Nissan Z или GT-R, но и более доступные модели.

Кроссовер Nissan Juke первого поколения имел несколько версий от Nismo и именно вариант RS является самым мощным и экстремальным. Он оснащен 1,6-литровым бензиновым турбомотором на 215 л. с. и 280 Нм.

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Nissan Juke Nismo RS предлагали с передним приводом и 6-ступенчатой механической КПП или с полным приводом и вариатором. В первом случае разгон до 100 км/ч занимает 7 с, во втором — 8 с. Максимальная скорость составляет 220 км/ч. Также доработали подвеску и установили более крупные тормоза.

Отличить кроссовер Nissan Juke Nismo RS можно по более агрессивным бамперам, обвесу и 18-дюймовым дискам. В салоне установлены спортивные кресла, а в отделке использована алькантара.

Кстати, недавно в Киеве видели мощный дизельный кроссовер Volkswagen.

Также Фокус писал, что в Украину привезли 750-сильный суперкар McLaren.