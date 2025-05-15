Карманная ракета: Nissan показал малоизвестный 23-летний хэтчбек на 300 сил (фото)

Уникальный Nissan Micra 350SR 2002 года получил новую жизнь. Среднемоторный заряженный хэтчбек получил обновление, однако сохранил 300-сильный V6.

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Об этом сообщается на официальном сайте Nissan.

Авто получило обвес и спойлер Фото: Nissan

Единственный в своем роде Nissan Micra 350SR — японский аналог знаменитого Renault Clio V6 со среднемоторной компоновкой. На месте задних сидений установлена 3,5-литровая шестерка от Nissan Murano, которую доработали специалисты Nismo. Ее мощность составляет примерно 300-310 сил, чего вполне достаточно автомобилю массой 1200 кг.

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Кроме того, хэтчбек Nissan Micra 2002 года получил спортивную подвеску от Powerflex и тормоза Brembo. Авто занизили, расширили его крылья, добавили обвес, более агрессивные бамперы и спойлер. Салон отделали алькантарой, также появился каркас безопасности.

Салон Nissan Micra 350SR украсили алькантарой Фото: Nissan

В европейской дизайн-студии Nissan авто осовременили — установили диодную оптику и 18-дюймовые диски RAYS и перекрасили авто в серебристый цвет с узором в виде цифры "40" (под таким номером выступают авто заводской команды Nismo). В салоне появились новые спортивные кресла и мультимедийная система с 9-дюймовым тачскрином, а также Android Auto и Apple CarPlay.

Внутри установили спортивные кресла Фото: Nissan

Обновленный хэтчбек Nissan Micra 350SR презентуют на автошоу на треке Милбрук. Именно там более 20 лет назад тестировали уникальное авто.

Между прочим, недавно показали новый Nissan Micra, который стал электромобилем.

Также Фокус писал о редком заряженном кроссовере Nissan в Киеве.