Nissan выведет на глобальный рынок электрокар за $16 500 с запасом хода 635 км (фото)

Новый Nissan N7 станет "глобальной" моделью. Электрический семейный седан станет дешевой альтернативой Tesla Model S.

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Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электромобиль Nissan N7 пока выпускают и продают в Китае, однако вскоре начнется экспорт модели в другие страны. Первой из них должна стать Япония. Не исключено, что на некоторых рынках модель назовут Nissan Primera.

Запас хода электрокара достигает 635 км Фото: Nissan

Седан создан совместно с Dongfeng и является бюджетной альтернативой Tesla Model S. Цена Nissan N7 в Китае составляет от 119 900 до 149 900 юаней ($16 500 — 20 800). 4,9-метровая модель Е-класса отличается обтекаемым дизайном с тоненькой OLED-оптикой.

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Салон Nissan N7 украсили алькантарой. Электрокар получил узкий цифровой щиток приборов и большой 15,6-дюймовый тачскрин. Седан имеет большой 504-литровый багажник.

В мультимедийную систему Nissan N7 встроили искусственный интеллект DeepSeek. Топовые версии модели оснащены панорамной крышей, электроприводом и массажем кресел, парковочным автопилотом и системой полуавтономного движения.

Модель богато оснащена Фото: Nissan

Новый Nissan N7 комплектуют электромоторами мощностью 218 и 272 л. с. и батареями емкостью 58 и 73 кВт∙ч. В зависимости от версии, запас хода составляет от 510 до 635 км, а быстрая зарядка на 80% занимает 14 минут.

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