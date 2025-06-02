435 сил и расход 1,9 л на 100 км: Nissan выпустил рамный пикап по цене "Дастера" (фото)

Пикап Dongfeng-Nissan Z9 получил мощные версии с гибридной установкой. Недорогое авто экономичное и может проехать до 135 км на электротяге.

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Об этом сообщает сайт Autohome.

Новый Dongfeng-Nissan Z9 в версии PHEV оснащен 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой (она служит генератором) и парой электромоторов. В заднеприводном базовом исполнении отдача составляет 326 л.с. и 800 Н∙м. Батарея на 17 кВт∙ч позволяет проехать 60 км на электротяге.

Пикап может проехать до 135 км на электротяге Фото: autohome.com.cn

Также есть полноприводный вариант на 435 л.с. и 800 Н∙м, который имеет более крупную батарею емкостью 32,8 кВт∙ч. Он способен преодолеть уже 135 км в электрическом режиме. Расход топлива в обеих версиях составляет 1,3-1,9 л/100 км в комбинированном цикле и 7 л/100 км — с разряженной батареей.

Плагин-гибридный пикап Nissan Z9 PHEV предлагается только в четырехдверном исполнении. Грузоподъемность пикапа составляет 800 кг, также можно буксировать 3,2-тонный прицеп.

Доступная модель богато оснащена Фото: autohome.com.cn

Комплектация доступного плагин-гибрида богата — есть выдвижные подножки, камеры кругового обзора, набор систем безопасности. электропривод, подогрев, вентиляция и массаж сидений.

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Цена Dongfeng-Nissan Z9 PHEV в заднеприводном варианте составляет 156 900 юаней ($22 000), а в полноприводном — 219 900 юаней ($30 500).

Грузоподъемность пикапа составляет 800 кг. Фото: autohome.com.cn

Впрочем, бензиновая и дизельная модификации пикапа еще дешевле — от 120 000 юаней или $16 500. Вскоре модель выведут на глобальный рынок под названием Nissan Frontier Pro.

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