435 сил і витрата 1,9 л на 100 км: Nissan випустив рамний пікап за ціною "Дастера" (фото)

Пікап Dongfeng-Nissan Z9 отримав потужні версії з гібридною установкою. Недороге авто економічне і може проїхати до 135 км на електротязі.

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Про це повідомляє сайт Autohome.

Новий Dongfeng-Nissan Z9 у версії PHEV оснащений 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою (вона служить генератором) та парою електромоторів. У задньопривідному базовому виконанні віддача становить 326 к. с. та 800 Н∙м. Батарея на 17 кВт∙год дозволяє проїхати 60 км на електротязі.

Пікап може проїхати до 135 км на електротязі Фото: autohome.com.cn

Також є повнопривідний варіант на 435 к. с. і 800 Н∙м, який має більшу батарею ємністю 32,8 кВт∙год. Він здатен подолати вже 135 км в електричному режимі. Витрата пального в обох версіях складає 1,3-1,9 л/100 км в комбінованому циклі та 7 л/100 км – із розрядженою батареєю.

Плагін-гібридний пікап Nissan Z9 PHEV пропонують лише в чотири дверному виконанні. Вантажопідйомність пікапа становить 800 кг, також можна буксирувати 3,2-тонний причеп.

Доступна модель багато оснащена Фото: autohome.com.cn

Комплектація доступного плагін-гібрида багата – є висувні підніжки, камери кругового огляду, набір систем безпеки. електропривід, підігрів, вентиляція і масаж сидінь.

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Ціна Dongfeng-Nissan Z9 PHEV у задньопривідному варіанті становить 156 900 юанів ($22 000), а в повнопривідному – 219 900 юанів ($30 500).

Вантажопідйомність пікапа складає 800 кг Фото: autohome.com.cn

Утім, бензинова та дизельна модифікації пікапа ще дешевші – від 120 000 юанів або $16 500. Невдовзі модель виведуть на глобальний ринок під назвою Nissan Frontier Pro.

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