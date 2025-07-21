Шалений попит: вживані електрокросовери Xiaomi стали дорожчими за нові

Попит на новий Xiaomi YU7 б’є рекорди. За електрокросовером вишикувалися черги, а вживані авто перепродають за вищою ціною, аніж нові.

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За перші 18 годин продажів було прийнято 248 000 заявок на електромобіль Xiaomi YU7. Зараз чекати новий кросовер доведеться від 42 до 60 тижнів. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Саме через ажіотажний попит і росте ціна Xiaomi YU7 з пробігом. Автомобілісти, які не бажають чекати, готові переплачувати.

Вживані Xiaomi YU7 стали дорожчими за нові Фото: CarNewsChina

Купити новий електромобіль Xiaomi YU7 в Китаї можна за ціною від 253 500 до 329 900 юанів ($35 000 – 45 600). У той же час, вживані кросовери Xiaomi YU7 продають за 350-390 тис. юанів ($48 300 – 53 800).

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Частина цих авто з пробігом була куплена дилерами для подальшого перепродажу. Решта – машини перших покупців, які вирішили підзаробити. Найчастіше продають електромобілі Xiaomi YU7 в топовому виконанні Max.

Нагадаємо, що новий Xiaomi YU7 – обтічний електрокросовер завдовжки 5 метрів. Він багато оснащений та має два багажники: основний на 678-1758 л і 141-літровий передній.

Xiaomi YU7 розкупили на рік вперед Фото: CarNewsChina

Електромобіль пропонують у базовій задньопривідній версії на 320 к. с. та повнопривідних варіантах Pro (496 к. с.) і Max (690 к. с.). Розгін до 100 км/год займає від 3,2 до 5,9 с. Модель отримала батареї на 96,3 та 101,7 кВт∙год, а запас ходу становить 760-835 км.

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