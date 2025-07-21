Бешеный спрос: подержанные электрокроссоверы Xiaomi стали дороже новых

Спрос на новый Xiaomi YU7 бьет рекорды. За электрокроссовером выстроились очереди, а подержанные авто перепродают по более высокой цене, чем новые.

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За первые 18 часов продаж было принято 248 000 заявок на электромобиль Xiaomi YU7. Сейчас ждать новый кроссовер придется от 42 до 60 недель. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Именно из-за ажиотажного спроса и растет цена Xiaomi YU7 с пробегом. Автомобилисты, не желающие ждать, готовы переплачивать.

Подержанные Xiaomi YU7 стали дороже новых Фото: CarNewsChina

Купить новый электромобиль Xiaomi YU7 в Китае можно по цене от 253 500 до 329 900 юаней ($35 000 — 45 600). В то же время, подержанные кроссоверы Xiaomi YU7 продают за 350-390 тыс. юаней ($48 300 — 53 800).

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Часть этих авто с пробегом была куплена дилерами для дальнейшей перепродажи. Остальные — машины первых покупателей, которые решили подзаработать. Чаще всего продают электромобили Xiaomi YU7 в топовом исполнении Max.

Напомним, что новый Xiaomi YU7 — обтекаемый электрокроссовер длиной 5 метров. Он богато оснащен и имеет два багажника: основной на 678-1758 л и 141-литровый передний.

Xiaomi YU7 раскупили на год вперед Фото: CarNewsChina

Электромобиль предлагается в базовой заднеприводной версии на 320 л.с. и полноприводных вариантах Pro (496 л.с.) и Max (690 л.с.). Разгон до 100 км/ч занимает от 3,2 до 5,9 с. Модель получила батареи на 96,3 и 101,7 кВт∙ч, а запас хода составляет 760-835 км.

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