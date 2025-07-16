Для большой семьи: рассекречен новый мощный электрокроссовер Tesla (фото)

Электромобиль Tesla Model Y неожиданно получил удлиненную версию L с тремя рядами кресел. Кроссовер поступит в продажу до конца года.

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Электрокроссовер Tesla Model Y L рассекретило министерство промышленности Китая, ведь именно в этой стране будут производить семейный вариант модели. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новая Tesla Model Y L внешне мало чем отличается от стандартного варианта кроссовера, который в этом году прошел основательное обновление. Его выдают разве что более крупные задние двери. Кроссовер Tesla Model Y L удлинили примерно на 20 см и сделали несколько выше.

Электрокар получил 456-сильную установку Фото: CarNewsChina

Размеры Tesla Model Y L:

длина — 4976 мм;

ширина — 1920 мм;

высота — 1668 мм;

колесная база — 3040 мм.

Салон удлиненной Tesla Model Y пока не показали на фото, однако известно, что на трех рядах установят шесть отдельных кресел.

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Электромобиль Tesla Model Y L предложат в самом мощном двухмоторном исполнении на 456 л. с. Максимальная скорость ограничена на отметке 201 км/ч. Кроссовер оснащен батареей емкостью 78 кВт∙ч, а вот его запас хода пока не раскрывают.

Новая Tesla Model Y L призвана улучшить позиции компании, прежде всего, на китайском рынке после падения продаж в начале 2025 года. Подобные удлиненные версии авто популярны именно в КНР.

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