В Украине пострадал в ДТП первый пикап Tesla Cybertruck (фото, видео)

Электромобиль Tesla Cybertruck впервые попал в ДТП в Украине. Стальной пикап неплохо выдержал удар.

Related video

Фото и видео ДТП опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Instagram.

Авария имела место в Гатном, что на Киевщине. На видео видно, что водитель Tesla Cybertruck, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил фургон Ford Transit, который двигался по главной дороге.

Tesla зацепила Ford, он слетел с дороги и врезался в забор. В то же время, судя по фото, пикап Tesla Cybertruck почти не поврежден.

Стальной электрокар не сильно пострадал в ДТП Фото: Киев оперативный

Как известно, электромобиль Tesla Cybertruck имеет прочный стальной кузов, который устойчив к повреждениям. Очевидно благодаря этому автомобиль не слишком пострадал.

Важно

В Украину привезли новейший электромобиль Tesla Model Y Juniper (фото)

Конкретно этот пикап Tesla Cybertruck является прокатным. Авто в версии Dual Motor AWD оснащено двухмоторной 600-сильной установкой и способно разогнаться до 100 км/ч за 4,1 с. Кроме того, установлена пневмоподвеска с регулируемым клиренсом.

От удара фургон Ford Transit слетел с дороги и врезался в забор Фото: Киев оперативный

С батареей емкостью 123 кВт∙ч электропикап способен проехать до 550 км без подзарядки. Цена Tesla Cybertruck в Украине в этой модификации пока составляет 110-120 тыс. долларов.

Между прочим, недавно в Черкассах попал в ДТП первый электромобиль Rolls-Royce стоимостью примерно 600 000 долларов.

Также Фокус писал, что в Украине разбили дорогой кроссовер Lamborghini.