Не хотят покупать: десятки новеньких Tesla Cybertruck хранятся под открытым небом (видео)

Новые пикапы Tesla Cybertruck хранятся на парковке заброшенного торгового центра. Электрокары не могут продать.

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Об этом рассказывается на сайте Inside EVs.

Непроданные электромобили Tesla обнаружили на паркинге закрытого торгового центра Hunter's Square в пригороде Детройта Фармингтон Хиллс. Фото и видео с этого места разлетелись по соцсетям.

На стоянке собраны десятки новеньких авто. Подавляющее большинство из них — пикапы Tesla Cybertruck, однако также есть немногочисленные электрокары Tesla Model 3 и Model Y.

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Хотя это обустроенный паркинг, использование его для длительного хранения автомобилей противоречит городскому кодексу Детройта. Руководитель департамента планирования и развития общины города уже вынес предупреждение о нарушении владельцу недвижимости и отметил что нужно определенное время для выполнения предписания.

Продажи Tesla Cybertruck не оправдали ожиданий Фото: InsideEVs

Как известно, спрос на все электромобили Tesla обвалился в последние месяцы, однако продажи пикапа Cybertruck начали падать значительно раньше. Модель, собравшая миллион предварительных заказов еще до начала производства, оказалась разочарованием.

Дело в том, что электромобиль Tesla Cybertruck оказался значительно дороже, чем анонсировалось. В 2019 году Илон Маск озвучил стартовую цену в 40 000 долларов, однако сейчас самая дешевая версия стоит $70 000. К тому же, запас хода Tesla Cybertruck — максимум 583 км тогда, как Маск обещал до 800 км.

За 2024 год продали чуть более 40 000 Tesla Cybertruck, а в апреле 2025 года модель нашла лишь 2000 покупателей. Всего в США уже собралось примерно 10 000 непроданных пикапов.

Ранее Фокус рассказывал, что кроссовер Tesla Model Y за 390 долларов переделали в гибрид.

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