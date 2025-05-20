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Авто

Потратил $390: путешественник своими руками превратил Tesla в гибрид для поездки в Тибет (фото)

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Tesla Model Y оснастили генератором

Владелец Tesla Model Y из Китая переделал авто на оригинальный гибрид. Это позволило ему совершить путешествие в Тибет.

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Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Китайский тревел-блогер с ником @Xiaomo решил совершить путешествие в Тибет и посетить подножие горы Эверест. Его электромобиль Tesla Model Y имеет немалый (более 500 км) запас хода, однако для такого путешествия этого мало.

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Генератор добавляет 19 км запаса хода за час

Дело в том, что маршрут путешествия проходил по безлюдным территориям, где нет не то что зарядных станций, а даже зданий с обычной 220-вольтовой электросетью.

Вот почему блогер выполнил нестандартный тюнинг Tesla Model Y. Электрокроссовер оснастили генератором — его установили на специальном креплении сзади.

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Сам генератор для Tesla обошелся в 2800 юаней ($390), однако пришлось взломать программное обеспечение Tesla, чтобы сделать возможной зарядку на ходу. Генератор мощностью 3 кВт добавлял по 19 км запаса хода в час.

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Программное обеспечение пришлось взломать, чтобы авто заряжалось на ходу

Как ни странно, генератор на Tesla неплохо работал даже на высоте 5300 м над уровнем моря. Стоимость километра пробега составила 1 юань (14 центов), однако генератор включался только при крайней необходимости. Путешествие @Xiaomo прошло без эксцессов.

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