С технологиями NASA: каким было первое в мире водородное авто 1966 года (фото, видео)

Водородные топливные элементы для авто сейчас только набирают популярность, однако мало кто знает, что этой технологии уже десятки лет. Первое водородное авто создали General Motors еще в 1966 году.

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О водородном GM Electrovan рассказали на сайте американского концерна.

Разрабатывать водородные технологии в General Motors начали в первой половине 60-х годов. Именно тогда топливные элементы создавали и в NASA — именно их установили на космические корабли Apollo, которые высаживались на Луну.

В General Motors решили применить технологии NASA в авто. На то время о них не знали даже инженеры американского концерна.

За основу взяли микроавтобус GMC Handi-Van Фото: General Motors

Как известно, в топливных элементах происходит реакция водорода. Она сопровождается выделением энергии, которая заряжает батарею, а та, в свою очередь, питает электромотор.

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Первая водородная установка General Motors получилась довольно тяжелой (1770 кг) и громоздкой, поэтому ее установили в микроавтобус GMC Handi-Van. Она заняла всю заднюю часть авто, поэтому оно стало двухместным.

Водородная установка заняла всю заднюю часть авто Фото: General Motors

Под названием GM Electrovan концепт презентовали в 1966 году. Авто весило 3220 кг и разгонялось до 60 миль в час (96,5 км/ч) за 30 с. Запаса водорода хватало, чтобы проехать 240 км.

Запаса водорода хватало на 240 км Фото: General Motors

GM Electrovan, конечно, опередил время, но серийным его делать даже не планировали. Лишь в 2008 году стартовал выпуск первого водородного авто Honda FCX Clarity.

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