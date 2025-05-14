Удешевит электромобили: General Motors представили инновационную марганцевую батарею (фото)

Концерн General Motors презентовал первую в мире марганцевую батарею для электрокаров. Она недорогая и позволяет легко добиться запаса хода в 640 км даже на тяжелых электропикапах.

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Литий-марганцевая батарея LMR разрабатывается совместно с LG с 2015 года. Именно на предприятии южнокорейской компании она будет серийно производиться с 2028 года. General Motors планируют устанавливать новые марганцевые аккумуляторы на электрические пикапы, а также крупные кроссоверы и внедорожники.

General Motors будет использовать марганцевые батареи на электрических пикапах и внедорожниках Фото: General Motors

В General Motors отмечают, что новые аккумуляторы типа LMR смогут без проблем обеспечить запас хода 640 км для электропикапов при существенно более низкой себестоимости.

Литий-марганцевая батарея имеет больше марганца на катоде (его доля — 60-70%) и меньше дорогих металлов никеля и кобальта. Это позволяет существенно удешевить ее, ведь марганец является значительно более распространенным и недорогим. Ожидается, что ее цена будет на уровне доступных литий-железо-фосфатных батарей (LFP).

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В то же время, плотность энергии здесь на треть больше, чем в LFP-батареи. Таким образом, по своим характеристикам LMR можно сравнить со значительно более дорогими батареями типа NMC.

Марганцевые батареи пытались создать и раньше, однако разработчики столкнулись с проблемой слишком быстрой их деградации. В General Motors утверждают, что этот вызов удалось побороть.

Еще одной инновацией аккумуляторов LMR являются призматические ячейки. Их легче интегрировать в блоки, что позволяет рациональнее использовать пространство внутри батареи и также снижает ее себестоимость.

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