Здешевить електромобілі: General Motors представили інноваційну марганцеву батарею (фото)

Концерн General Motors презентував першу у світі марганцеву батарею для електрокарів. Вона недорога і дозволяє легко добитися запасу ходу в 640 км навіть на важких електропікапах.

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Літій-марганцева батарея LMR розробляється спільно з LG із 2015 року. Саме на підприємстві південнокорейської компанії її серійно виготовлятимуть із 2028 року. General Motors планують встановлювати нові марганцеві акумулятори на електричні пікапи, а також великі кросовери і позашляховики.

General Motors використовуватиме марганцеві батареї на електричних пікапах та позашляховиках Фото: General Motors

У General Motors зазначають, що нові акумулятори типу LMR зможуть без проблем забезпечити запас ходу 640 км для електропікапів при суттєво нижчій собівартості.

Літій-марганцева батарея має більше марганцю на катоді (його частка – 60-70%) та менше дорогих металів нікелю та кобальту. Це дозволяє суттєво здешевити її, адже марганець є значно більш розповсюдженим і недорогим. Очікується, що її ціна буде на рівні доступних літій-залізо-фосфатних батарей (LFP).

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Водночас, густина енергії тут на третину більша, аніж в LFP-батареї. Отже, за своїми характеристиками LMR можна порівняти зі значно дорожчими батареями типу NMC.

Марганцеві батареї намагалися створити і раніше, проте розробники зіткнулися з проблемою надто швидкої їх деградації. У General Motors стверджують, що цей виклик вдалося побороти.

Ще однією інновацією акумуляторів LMR є призматичні комірки. Їх легше інтегрувати в блоки, що дозволяє раціональніше використовувати простір усередині батареї та також знижує її собівартість.

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