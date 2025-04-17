В интернете показали уникальный латвийский гибрид 60-х с двигателем от "Запорожца" (фото)

Более полувека назад латвийский РАФ создал гибридный микроавтобус. Автомобиль использовал украинские компоненты.

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О малоизвестном РАФ рассказали на сайте Carakoom.

Рижская автобусная фабрика начала создавать экспериментальные модификации микроавтобуса РАФ-977 "Латвия" в середине 60-х. Одной из них стал гибрид, причем довольно нетипичный. Архивные фото прототипа сохранились.

Двигатель "Запорожца" нуждался в большем количестве воздуха, поэтому сзади появились дополнительные отверстия Фото: Carakoom

Гибрид РАФ-977 оснастили электромотором, который передавал тягу на заднюю ось. Бензиновый двигатель МеМЗ-966В позаимствовали у "Запорожца" ЗАЗ-966, причем он не имел связи с колесами.

Эта 887-кубовая 30-сильная четверка выполняла роль генератора и подзаряжала аккумулятор, который и питал электромотор. Как только батарея заряжалась, бензиновый двигатель отключался. Схема чем-то напоминает современные гибридные установки Nissan e-Power.

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Отличить гибридный микроавтобус РАФ-977 можно по дополнительным вентиляционным отверстиям в задней части кузова. Их сделали потому, что двигатель "Запорожца" имеет воздушное охлаждение.

Гибрид РАФ-977 "Латвия" прошел программу испытаний, однако о его серийном производстве речь не шла. Со временем о нестандартном проекте забыли.

Между прочим, сейчас в Латвии выпускают эксклюзивные роскошные внедорожники и одно такое 1500-сильное авто с кожей аллигатора в салоне сейчас выставили на аукцион.

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