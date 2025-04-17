В інтернеті показали унікальний латвійський гібрид 60-х із двигуном від "Запорожця" (фото)

Понад пів століття тому латвійський РАФ створив гібридний мікроавтобус. Автомобіль використовував українські компоненти.

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Ризька автобусна фабрика почала створювати експериментальні модифікації мікроавтобуса РАФ-977 "Латвія" у середині 60-х. Однією з них став гібрид, причому доволі нетиповий. Архівні фото прототипа збереглися.

Двигун "Запорожця" потребував більше повітря, тому ззаду з'явилися додаткові отвори Фото: Carakoom

Гібрид РАФ-977 оснастили електромотором, який передавав тягу на задню вісь. Бензиновий двигун МеМЗ-966В запозичили в "Запорожця" ЗАЗ-966, причому він не мав зв’язку з колесами.

Ця 887-кубова 30-сильна четвірка виконувала роль генератора і під заряджала акумулятор, який і живив електромотор. Як тільки батарея заряджалася, бензиновий двигун відмикався. Схема чимось нагадує сучасні гібридні установки Nissan e-Power.

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Відрізнити гібридний мікроавтобус РАФ-977 можна за додатковими вентиляційними отворами в задній частині кузова. Їх зробили тому, що двигун "Запорожця" має повітряне охолодження.

Гібрид РАФ-977 "Латвія" пройшов програму випробувань, проте про його серійне виробництво мова не йшла. Із часом про нестандартний проєкт забули.

Між іншим, зараз у Латвії випускають ексклюзивні розкішні позашляховики і одне таке 1500-сильне авто зі шкірою алігатора в салоні зараз виставили на аукціон.

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