Каким мог быть культовый BMW 5 Series E39: необычные ранние эскизы модели (фото)

Ранние проекты BMW 5 Series E39 существенно отличались от финальной версии автомобиля. В BMW решили рассекретить неизвестные эскизы модели.

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Изображение опубликовали на странице BMW Classic в Instagram.

Дизайн седана разрабатывал Дзедзи Нагасима Фото: BMW

Эти эскизы создал в 1989 году стилист Дзёдзи Нагасима, который разработал и финальный дизайн BMW 5 Series E39. В конце 80-х разработка модели только начиналась и ее видение и концепция еще не были окончательно сформированы.

Концепты BMW Nazca повлияли на ранний дизайн 5 Series Фото: BMW

Дзёдзи Нагасима сначала предложил футуристические проекты BMW 5 Series в стилистике концептов BMW Nazca. Автомобили отличаются обтекаемым дизайном с аркообразной крышей и выраженным "носом". У них узкие фары и небольшая решетка радиатора. Сзади седан напоминает Honda NSX, хотя японский суперкар на то время еще не представили.

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Впрочем, все же, в BMW выбрали более сдержанный дизайн "пятерки", который со временем стал классикой. Окончательно внешность BMW 5 Series E39 утвердили в 1992 году, а ранние дизайн-предложения на протяжении более трех десятилетий оставались секретом.

Дизайн BMW 5 Series E39 стал классикой BMW 5 Series E39 Фото: carscoops.com

Напомним, что седан и универсал BMW 5 Series E39 производили с 1995 по 2004 год и всего собрали почти полтора миллиона авто. Модель считается последней классической "пятеркой". Особенно ценится ее топовая 400-сильная версия BMW M5.

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