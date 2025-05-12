Яким міг бути культовий BMW 5 Series E39: незвичні ранні ескізи моделі (фото)

Ранні проєкти BMW 5 Series E39 суттєво відрізнялися від фінальної версії автомобіля. У BMW вирішили розсекретити невідомі ескізи моделі.

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Зображення опублікували на сторінці BMW Classic в Instagram.

Дизайн седана розробляв Дзьодзі Наґасіма Фото: BMW

Ці ескізи створив у 1989 році стиліст Дзьодзі Наґасіма, який розробив і фінальний дизайн BMW 5 Series E39. У кінці 80-х розробка моделі тільки починалася і її бачення та концепція ще не були остаточно сформовані.

Концепти BMW Nazca вплинули на ранній дизайн 5 Series Фото: BMW

Дзьодзі Наґасіма спочатку запропонував футуристичні проєкти BMW 5 Series у стилістиці концептів BMW Nazca. Автомобілі вирізняються обтічним дизайном із аркоподібним дахом та вираженим "носом". У них вузькі фари та невелика решітка радіатора. Ззаду седан нагадує Honda NSX, хоча японський суперкар на той час ще не представили.

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Утім, все ж таки, у BMW обрали стриманіший дизайн "п’ятірки", який із часом став класикою. Остаточно зовнішність BMW 5 Series E39 затвердили в 1992 році, а ранні дизайн-пропозиції упродовж понад трьох десятиліть залишалися секретом.

Дизайн BMW 5 Series E39 став класикою Фото: carscoops.com

Нагадаємо, що седан та універсал BMW 5 Series E39 виробляли з 1995 по 2004 рік і всього зібрали майже півтора мільйона авто. Модель вважається останньою класичною "п’ятіркою". Особливо цінується її топова 400-сильна версія BMW M5.

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