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Авто

Культова капсула часу: виявлено знаменитий BMW 2002 року в новому стані (фото)

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Фото: Bring a Trailer | BMW M5 2002 року проїхав усього 19 тис. км

Заряджений BMW M5 E39 зараз дуже цінується колекціонерами. Спортивний седан із 400-сильним V8 здатен розігнатися до сотні за 5 секунд і розвинути 250 км/год.

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У США виявили ідеально збережений седан BMW M5 2002 року. Легендарна заряджена модель проїхала усього 19 тис. км. Про автомобіль розповіли на сайті Bring a Trailer.

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Спортивний седан чудово зберігся
Фото: Bring a Trailer

Цей BMW M5 E39 дуже мало експлуатувався і зберігався у гаражі. За 23 роки авто мало лише двох власників, причому перший – зберігав седан до 2015 року.

Седан BMW M5 чудово зберігся – йому лише недавно довелося почистити передній бампер. Кузов і салон в гарному стані, та й двигун – як новий. Утім, існують і BMW M5 E39 із меншим пробігом.

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Салон обшитий шкірою Nappa
Фото: Bring a Trailer

Комплектація BMW M5 доволі багата – 18-дюймові диски, ксенонові фари, оздоблення салону шкірою Nappa, двозонний клімат-контроль, навігацію, електропривід і підігрів крісел.

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Зараз BMW M5 E39 після техобслуговування виставили на аукціон і планують отримати за нього понад 100 000 доларів, адже це вже цінна колекційна модель.

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Під капотом встановлено 400-сильний V8
Фото: Bring a Trailer

Седан BMW M5 E39 оснащений 4,9-літровим V8 потужністю 400 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5 с, а його максимальна швидкість обмежена на 250 км/год.

До речі, на аукціон виставили і раритетний Porsche 80-х без пробігу.

Також Фокус розповідав про капсулу часу Nissan Skyline GT-R.