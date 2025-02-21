Культова капсула часу: виявлено знаменитий BMW 2002 року в новому стані (фото)
Заряджений BMW M5 E39 зараз дуже цінується колекціонерами. Спортивний седан із 400-сильним V8 здатен розігнатися до сотні за 5 секунд і розвинути 250 км/год.
У США виявили ідеально збережений седан BMW M5 2002 року. Легендарна заряджена модель проїхала усього 19 тис. км. Про автомобіль розповіли на сайті Bring a Trailer.
Цей BMW M5 E39 дуже мало експлуатувався і зберігався у гаражі. За 23 роки авто мало лише двох власників, причому перший – зберігав седан до 2015 року.
Седан BMW M5 чудово зберігся – йому лише недавно довелося почистити передній бампер. Кузов і салон в гарному стані, та й двигун – як новий. Утім, існують і BMW M5 E39 із меншим пробігом.
Комплектація BMW M5 доволі багата – 18-дюймові диски, ксенонові фари, оздоблення салону шкірою Nappa, двозонний клімат-контроль, навігацію, електропривід і підігрів крісел.
Зараз BMW M5 E39 після техобслуговування виставили на аукціон і планують отримати за нього понад 100 000 доларів, адже це вже цінна колекційна модель.
Седан BMW M5 E39 оснащений 4,9-літровим V8 потужністю 400 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5 с, а його максимальна швидкість обмежена на 250 км/год.
До речі, на аукціон виставили і раритетний Porsche 80-х без пробігу.
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