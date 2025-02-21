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Авто

Культовая капсула времени: обнаружен знаменитый BMW 2002 года в новом состоянии (фото)

BMW M5 E39, BMW M5 2002, BMW M5, капсула времени
Фото: Bring a Trailer | BMW M5 2002 года проехал всего 19 тыс. км

Заряженный BMW M5 E39 сейчас очень ценится коллекционерами. Спортивный седан с 400-сильным V8 способен разогнаться до сотни за 5 секунд и развить 250 км/ч.

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В США обнаружили идеально сохранившийся седан BMW M5 2002 года. Легендарная заряженная модель проехала всего 19 тыс. км. Об автомобиле рассказали на сайте Bring a Trailer.

BMW M5 2002, BMW M5 E39, BMW M5, капсула времени Fullscreen
Спортивный седан прекрасно сохранился
Фото: Bring a Trailer

Этот BMW M5 E39 очень мало эксплуатировался и хранился в гараже. За 23 года авто имело всего двух владельцев, причем первый — хранил седан до 2015 года.

Седан BMW M5 отлично сохранился — ему лишь недавно пришлось почистить передний бампер. Кузов и салон в хорошем состоянии, да и двигатель — как новый. Впрочем, существуют и BMW M5 E39 с меньшим пробегом.

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Салон обшит кожей Nappa
Фото: Bring a Trailer

Комплектация BMW M5 довольно богатая — 18-дюймовые диски, ксеноновые фары, отделка салона кожей Nappa, двухзонный климат-контроль, навигация, электропривод и подогрев кресел.

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Сейчас BMW M5 E39 после техобслуживания выставили на аукцион и планируют получить за него более 100 000 долларов, ведь это уже ценная коллекционная модель.

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Под капотом установлен 400-сильный V8
Фото: Bring a Trailer

Седан BMW M5 E39 оснащен 4,9-литровым V8 мощностью 400 л. с. и 6-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5 с, а его максимальная скорость ограничена на 250 км/ч.

Кстати, на аукцион выставили и раритетный Porsche 80-х без пробега.

Также Фокус рассказывал о капсуле времени Nissan Skyline GT-R.