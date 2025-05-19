З технологіями NASA: яким було перше у світі водневе авто 1966 року (фото, відео)
Водневі паливні елементи для авто зараз лише набирають популярності, проте мало хто знає, що цій технології вже десятки років. Перше водневе авто створили General Motors ще в 1966 році.
Про водневий GM Electrovan розповіли на сайті американського концерну.
Розробляти водневі технології в General Motors почали в першій половині 60-х років. Саме тоді паливні елементи створювали і в NASA — саме їх встановили на космічні кораблі Apollo, які висаджувалися на Місяць.
У General Motors вирішили застосувати технології NASA в авто. На той час про них не знали навіть інженери американського концерну.
Як відомо, в паливних елементах відбувається реакція водню. Вона супроводжується виділенням енергії, яка заряджає батарею, а та, у свою чергу, живить електромотор.Важливо
Перша воднева установка General Motors вийшла досить важкою (1770 кг) і громіздкою, тому її встановили в мікроавтобус GMC Handi-Van. Вона зайняла всю задню частину авто, тому воно стало двомісним.
Під назвою GM Electrovan концепт презентували в 1966 році. Авто важило 3220 кг і розганялося до 60 миль на годину (96,5 км/год) за 30 с. Запасу водню вистачало, щоб проїхати 240 км.
GM Electrovan, звісно, випередив час, але серійним його робити навіть не планували. Лише в 2008 році стартував випуск першого водневого авто Honda FCX Clarity.
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