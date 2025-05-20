Витратив $390: мандрівник самотужки перетворив Tesla на гібрид для подорожі в Тибет (фото)

Власник Tesla Model Y із Китаю переробив авто на оригінальний гібрид. Це дозволило йому здійснити мандрівку до Тибету.

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Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Китайський тревел-блогер із ніком @Xiaomo вирішив здійснити мандрівку до Тибету та відвідати підніжжя гори Еверест. Його електромобіль Tesla Model Y має чималий (понад 500 км) запас ходу, проте для такої подорожі цього замало.

Генератор додає 19 км запасу ходу за годину

Річ у тім, що маршрут мандрівки проходив безлюдними територіями, де немає не те що зарядних станцій, а навіть будівель зі звичайною 220-вольтною електромережею.

Ось чому блогер виконав нестандартний тюнінг Tesla Model Y. Електрокросовер оснастили генератором – його встановили на спеціальному кріпленні ззаду.

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Сам генератор для Tesla обійшовся в 2800 юанів ($390), проте довелося зламати програмне забезпечення Tesla, аби уможливити зарядку на ходу. Генератор потужністю 3 кВт додавав по 19 км запасу ходу за годину.

Програмне забезпечення довелося зламати, аби авто заряджалося на ходу

Як не дивно, генератор на Tesla непогано працював навіть на висоті 5300 м над рівнем моря. Вартість кілометра пробігу склала 1 юань (14 центів), проте генератор вмикався лише за крайньої необхідності. Подорож @Xiaomo пройшла без ексцесів.

Між іншим, нещодавно в Україні з'явилася нова Tesla Model Y 2025.

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